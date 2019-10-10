2019-10-10T14:16:18+03:00
Общество

В Якутске открыли памятник мурманчанину, который ценой жизни спас четырех детей

Монумент открыли спустя 55 лет после подвига
Мария ПАШЕНКОВА
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Через 55 лет после трагедии в Якутске открыли бюст Володе Губину. Фото: якутск.рфЧерез 55 лет после трагедии в Якутске открыли бюст Володе Губину. Фото: якутск.рф
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Этим летом в Якутске объявили сбор денег для открытия монумента в честь Владимира Губина. Ему было всего 25 лет, когда он погиб, спасая провалившихся под лед детей. Случилась беда 8 октября 1964 года.

Напомним, молодой человек приехал из Мурманска в Якутск по направлению Министерства речного флота. Когда он увидел, что дети на озере у его дома стали тонуть, бросился их спасать, не думая. Все происходило на глазах у жены Володи. Он смог вытащить всех ребятишек, но самом сил выплыть на берег не хватило.

Жители города охотно поддержали идею, и спустя 55 лет после тех событий, в тот же день монумент был открыт. Бюст выполнили скульпторы Егор и Николай Огонеровы.

- Друзья Володи Губина - Владимир Готовцев и Галина Чупрова поделились воспоминаниями о тот трагическом дне, чувства и эмоции о котором настолько трепетны и живы, будто это случилось вчера. Каждый помнит каким был отважным, справедливым и честным Володя Губин, школьники и молодежь с особым волнением слушали истории очевидцев героического поступка, - сообщили в администрации Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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