В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-23T11:21:15+03:00

В честь Владимира Губина названа улица и целый округ. Но еще нет бюста в память в герое. Фото: www.sakhanews.ru

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8 октября 1964 года погиб Владимир Губин. Ему было всего 25 лет. Но в таком возрасте он стал героем.

Владимир родился в Мурманске, а потом переехал работать в Якутск по распределению от Министерства речного флота - его назначили старшим экономистом Якутского техучастка Ленского бассейнового управления. В тот день молодой человек с женой шли с работы к дому у озера.

Владимир увидел, что по тонкому льду водоема паровозиком катаются детишки. В какой-то момент лед треснул, и дети оказались в воде. Мужчина без раздумий бросился их спасать.

- Перепуганные дети цеплялись за него и тянули вниз. Помощь к нему пришла не сразу. Благодаря Владимиру все дети были спасены. Но сам он, обессиленный, выплыть не смог и утонул. За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил, округ, в котором она расположена, и теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться Губинский, - сообщили в администрации Якутска.

В этом году Владимиру Губину могло бы исполниться 80 лет. Жители города поддержали идею установить бюст в память о герое. Сейчас открыт благотворительный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU