В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей
8 октября 1964 года погиб Владимир Губин. Ему было всего 25 лет. Но в таком возрасте он стал героем.
Владимир родился в Мурманске, а потом переехал работать в Якутск по распределению от Министерства речного флота - его назначили старшим экономистом Якутского техучастка Ленского бассейнового управления. В тот день молодой человек с женой шли с работы к дому у озера.
Владимир увидел, что по тонкому льду водоема паровозиком катаются детишки. В какой-то момент лед треснул, и дети оказались в воде. Мужчина без раздумий бросился их спасать.
- Перепуганные дети цеплялись за него и тянули вниз. Помощь к нему пришла не сразу. Благодаря Владимиру все дети были спасены. Но сам он, обессиленный, выплыть не смог и утонул. За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил, округ, в котором она расположена, и теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться Губинский, - сообщили в администрации Якутска.
В этом году Владимиру Губину могло бы исполниться 80 лет. Жители города поддержали идею установить бюст в память о герое. Сейчас открыт благотворительный сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU