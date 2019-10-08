В Мурманске первый официальный заморозок

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-08T11:48:12+03:00

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Для Заполярья октябрь - месяц не совсем осенний. Уже пора менять резину на машинах, подумать о теплой одежде.

Мурманск до недавнего времени был в числе городов, где температура не опускалась ниже нуля. Но утром 8 октября лужи сковал лед. Сомнений нет - вот оно, дыхание зимы.

- Поразительно, что при столь долгом наличии арктической воздушной массы нам пришлось этого ждать до конца первой декады октября, но наша гидрометеостанция славится стойкостью к заморозкам, даже когда на большей части города они уже были. Сегодня наконец-то отметилась и она: прояснившееся под утро небо позволило температуре на метеостанции впервые уйти в минус, минимум за ночь -0.3, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Госавтоинспекция не устает напоминать водителям: будьте аккуратнее на дорогах.

Напомним, заморозки были в Мурманской области и летом. Также ранее в Мурманске уже шел снег.

ИСТОЧНИК KP.RU