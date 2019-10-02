Первый снег в Мурманске: аварии, очереди на шиномонтаж и укладка асфальта поверх грязи

Сегодня в столице Заполярья выпал первый снег, который принес северянам кучу неприятностей. Белые мухи уже вовсю кружат над городом, создавая проблемы для автолюбителей, прибыль для владельцев СТО и неудобства для коммунальщиков.

Жесть да и только

Так, за это утро в Мурманске произошла не одна авария - ДТП на проспекте Ленина, улице Старостина, около Дома престарелых. Один из внедорожников вылетел с дороги у Видеосалона, а на трассе у мусоросжигательного завода образовался каток. Также в районе поселка Междуречье ассенизатор свалился в кювет. Не избежали северяне и пробок: затор из-за наледи случился на Верхне-Ростинском шоссе. В общем, настоящий «день жестянщика».

Одному Богу известно, как внедорожник мог оказаться прямо на крыльце сауны. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Тем временем, госавтоинспекция и МЧС Мурманской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий.

- В ближайшие дни в Кольском крае ожидается нестабильная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до незначительного потепления. Ожидается мокрый снег, поэтому на автотрассах региона появляется наледь, - сообщают в ГИБДД России по Мурманской области.

Ассенизатор в кювете выглядит достаточно масштабно. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Сотрудники полиции отмечают, что такие погодные условия сильно снижают уровень сцепления с дорогой.

Инспекторы советуют автомобилистам быть предельно внимательными, снижать скорость при плохой видимости, особенно у пешеходных переходов, а также не подъезжать слишком близко к машинам, которые находятся впереди. Но самое важное - поскорее заменить летнюю резину на зимнюю.

Для сотрудников автомастерских переходный период - самое горячее время.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП» выяснила, что поменять шины на легковом автомобиле в Мурманске в среднем стоит 1300-2000 рублей. Есть как круглосуточные сервисы, так и те, что работают до позднего вечера и ночи.

- На сегодня уже очередь, но записаться можно на ближайшие дни. Полный монтаж «под ключ», к примеру, для шин R15 стоит около 1600 рублей. Мы снимаем колеса и устанавливаем новые, меняем покрышки, делаем балансировку колес, - рассказывает сотрудник одной из автомастерских в заполярной столице.

Очереди на замену колес – это в такой период абсолютно нормальное явление, которое встречается практически во всех шиномонтажах. Северянам стоит заблаговременно позаботиться не только о колесах для своей «ласточки», но и о записи на замену, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на дорогах.

Зимние технологии

На этом проблемы со снегом не заканчиваются. Сегодня в Мурманске на Кольском проспекте рабочие по традиции укладывают асфальт на грязный снег и лужи. Мурманчане отмечают в соцсетях, что обновлять трассу начали еще ночью, когда город накрыл снегопад.

План есть план, и нарушать его, видимо, нельзя ни при каких обстоятельствах. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

- В 11:30 катки уже убрали, укладчиков нет. Наверное, ждут час-пик, чтоб возобновить работы, - шутит местный житель Герман Александрович в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Помимо этого, решили положить свежий асфальт, несмотря на явную непогоду, в Североморске, на улице Пандорина. Здесь дорожное покрытие ждали давно, но ремонтируют его также в грязи и сырости.

Мокрый асфальт по-североморски. Фото: vk.com/severomorsk.life.

- Выпал первый снег, а в стране видимо уже традиция чинить дороги зимой или в дожди, - комментирует в соцсетях североморец Максим Макаров.

Кстати, еще в сентябре мэрии Мурманска объясняла, что рабочим приходится заново ремонтировать асфальт на улице Аскольдовцев, и дождь тому не помеха.

- В прошлом году, было выполнено устройство основания дорожного полотна методом холодной регенерации, а также нанесен нижний слой асфальто-бетоннного покрытия. В соответствии с нормативами обустройства автомобильных дорог общего пользования, требуется устройство двухслойного покрытия, которое укладывается в этом году, - рассказали в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

В общем, первый снегопад в октябрьский день доставили много хлопот жителям Заполярья. Так что северянам стоит сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными на дорогах и не забыть одеться потеплее, выходя из дома.