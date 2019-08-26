Конец августа испытывает жителей Мурманской области заморозками

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-26T08:22:24+03:00

Хотя этим летом они в Мурманской области не заканчивались

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Летом-2019 северяне греются урывками: несколько теплых дней, а потом снова холод.

Обычно в конце августа жители Мурманской области начинают гадать, когда же будут заморозки и первый снег. Но не в этот раз. Ведь первый снег уже был, да и отрицательные температуры тоже. Хотя по ночам последнего летнего месяца уж слишком зябко.

- На западе области, где было чистое небо, в ночь с 24 на 25 августа температура ушла в небольшой минус (Верховье Лотты -0.1, Янискоски -1.0). Неправильно, наверное, это называть первыми заморозками, потому что этим летом у нас по области они, по сути, и не прекращались. Та же Лотта уже отмечала его 10 августа, - отмечает паблик "Погода в Мурманске".

Северяне все же надеются на бабье лето. И, кажется, оно все-таки будет.

- После прохода активного холодного фронта в четверг в городе похолодало, температура вернулась к привычным этим летом +10. Но похоже, что пара-тройка теплых дней на следующей неделе нас все-таки ожидают, - прогнозирует "Погода в Мурманске". - Модели долгое время отодвигали это второе августовское потепление, но сейчас оно, вроде бы, остановилось на второй половине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU