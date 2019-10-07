"Люди чудом спаслись": В Мурманске автобус вылетел на тротуар
Даже утром, когда идешь на работу, нельзя быть сонным. Хорошая реакция и внимательность могут спасти жизнь.
Вот и утром 7 октября прохожие в Мурманске поняли, что тротуар - не самое безопасное место. Зевать нельзя. На улице Старостина в ДТП попал автобус малой вместительности.
- Снес ограждение! Люди чудом спаслись, - рассказала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Наталья Амеленкова.
В ГИБДД Мурманской области пока не смогли назвать причину аварии и почему водитель не справился с управлением: сотрудники Госавтоинспекции только выехали на место происшествия.
- ДТП без пострадавших, автобус был без пассажиров, - сообщила официальный представитель УГИБДД региона Инна Башмакова.
Не исключено, что водителю стало плохо за рулем.
Напомним, в минувшую пятницу троллейбус в Мурманске сбил девочку-подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU