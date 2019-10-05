В Мурманске девочка-подросток попала под троллейбус

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-05T12:28:09+03:00

Троллейбус проехал пешеходный переход, когда к нему под колеса шагнула девочка. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Пятничный октябрьский вечер, увы, оказался щедр на аварии на дорогах. Напомним, около 18:00 на 11 километре автоподъезда к Североморску погибла целая семья, попав на своем BMW под грузовик. Юной мурманчанке, выскочившей под колеса, «рогатого» повезло больше – она осталась жива.

- В 20:40 4 октября у дома №218 по проспекту Кольскому в Мурманске произошло ДТП. Водитель троллейбуса №6 ехал по улице Копытова в сторону улицы Героев Рыбачьего и сбил пешехода. 13-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Правда, изначально пользователи соцсетей решили, что авария произошла на «зебре» и написали в адрес водителя «рогатого» много нелестных слов.

- Я был в том троллейбусе и с уверенностью могу сказать, что девочка перебегала дорогу в 10-15 метрах от пешеходного перехода. Водитель, притормозив на переходе, начал набирать скорость, явно не ожидая встретить на дороге людей, и сбил ее, - встал на защиту человека, управлявшего общественным транспортом, мурманчанин Roman Bublis.

По словам очевидцев, подросток жаловался на сильные боли в спине по позвоночнику, но на каталку подоспевшей «скорой» забралась сама. По информации Госавтоинспекции, ребенок обслужен амбулаторно. А по факту аварии в ведомстве начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU