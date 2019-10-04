2019-10-04T20:24:11+03:00
Происшествия

В Североморске в страшном ДТП погибла семья из трех человек

Родители скончались на месте аварии, а их ребенок – в реанимации
Варвара РУСЛАНОВА
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Удар был такой силы, что от иномарки осталась лишь смятая груда железа. Фото: УГИБДД по Мурманской областиУдар был такой силы, что от иномарки осталась лишь смятая груда железа. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Пятничный вечер, по-октябрьски темный и промозглый… Ослепительный свет фар, страшный удар и ... конец. Смертельная авария, произошедшая в Североморске на Кортике, стала причиной огромной пробки.

- Около 18:00 на 11 километре автоподъезда к Североморску водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Почему он совершил опасный маневр, пока неизвестно, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова. – На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Удар был такой силы, что от иномарки осталась лишь смятая груда железа. Никто из находящихся в салоне людей не выжил. Водитель и пассажирка погибли сразу, а их ребенка пытались спасти подоспевшие медики, но, увы, малыш скончался в реанимации. Сколько лет было погибшим, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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