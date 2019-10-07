Мурманчанин в баре лишился глаза и получил пулю, которая теперь останется у него в голове

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-07T09:30:10+03:00

Молодой человек сначала бил свою жертву ногами и руками, а потом схватился на пистолет. Фото: МВД России по Мурманской области

Его 19-летний обидчик два с половиной года проведет в колонии

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Один вечер перевернул жизнь сразу двух молодых парней, которые решили погулять в баре Ленинского округа Мурманска. Только вместо веселья один получил изуродованное лицо, а второй - срок.

Это случилось 26 февраля. В баре поссорились два мурманчанина 19 и 25 лет. В пьяном угаре первый парень сначала начал избивать свою жертву ногами и руками, а затем достал пневматический пистолет и выстрелил в глаз.

- Мужчина получил сквозное ранение левого глаза, который полностью утратил функции.Также он приобрел неизгладимое обезображивание лица. Кроме того, в результате хирургических манипуляций не представилось возможным извлечь снаряд пневматического пистолета из полости черепа потерпевшего, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Впрочем, приговор агрессивному стрелку вынесли не самый строгий. Так, смягчающим обстоятельством стало то. что ему всего 19 лет. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

- Гражданский иск, заявленный прокурором Ленинского административного округа города Мурманска в интересах территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области о возмещении стоимости лечения потерпевшего удовлетворен судом в сумме 78 662 рубля, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU