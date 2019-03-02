В мурманском баре мужчине прострелили голову из пневматического пистолета
Посещение увеселительных заведений хоть и позволяет расслабиться и прийти в себя после трудовых будней, но может быть крайне опасным для здоровья. В баре на проспекте Героев-североморцев в Мурманске 19-летний северянин устроил стрельбу из-за конфликта с 25-летним посетителем. Что именно не поделили горячие северные мужчины, теперь предстоит выяснить полиции.
- В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в баре. Пострадавшего госпитализировали с проникающим пулевым ранением головы. Согласно заключению врачей, ему причинен тяжкий вред здоровью. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, изучали виеокамеры и составили ориентировку. Стрелка удалось задержать по «горячим следам». Пневматический пистолет изъяли, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
В ведомстве уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку за свою несдержанность грозит до десяти лет лишения свободы.
Драка в баре в Мурманске закончилась стрельбой.Конфликт произошел между двумя посетителями бара на проспекте Героев-североморцев в Мурманске. 19-летний молодой человек в какой-то момент достал пневматический пистолет и прострелили голову своего 25-летнего обидчика. Пострадавший - в больнице, а стрелка удалось задержать по "горячим следам". Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU