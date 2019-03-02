2019-03-02T12:26:17+03:00
Происшествия

В мурманском баре мужчине прострелили голову из пневматического пистолета

Стрелок задержан, а пострадавший - в больнице [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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19-летний северянин достает пистолет, а спустя несколько минут звучит выстрел. Фото: УМВД по Мурманской области19-летний северянин достает пистолет, а спустя несколько минут звучит выстрел. Фото: УМВД по Мурманской области
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Посещение увеселительных заведений хоть и позволяет расслабиться и прийти в себя после трудовых будней, но может быть крайне опасным для здоровья. В баре на проспекте Героев-североморцев в Мурманске 19-летний северянин устроил стрельбу из-за конфликта с 25-летним посетителем. Что именно не поделили горячие северные мужчины, теперь предстоит выяснить полиции.

- В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в баре. Пострадавшего госпитализировали с проникающим пулевым ранением головы. Согласно заключению врачей, ему причинен тяжкий вред здоровью. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, изучали виеокамеры и составили ориентировку. Стрелка удалось задержать по «горячим следам». Пневматический пистолет изъяли, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В ведомстве уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку за свою несдержанность грозит до десяти лет лишения свободы.

Драка в баре в Мурманске закончилась стрельбой.Конфликт произошел между двумя посетителями бара на проспекте Героев-североморцев в Мурманске. 19-летний молодой человек в какой-то момент достал пневматический пистолет и прострелили голову своего 25-летнего обидчика. Пострадавший - в больнице, а стрелка удалось задержать по "горячим следам". Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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