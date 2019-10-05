2019-10-05T09:40:21+03:00
Общество

Андрей Чибис поздравил Мурманск с Днем рождения

А в ответ получил добрые слова вперемешку с критикой и проблемами
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис поблагодарил мурманчан за оказанное гостеприимство. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис поблагодарил мурманчан за оказанное гостеприимство. Фото: Правительство Мурманской области
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В эти выходные столица Заполярья празднует свой 103 день рождения. По этому случаю власти приготовили для мурманчан большую развлекательную программу, в том числе решили удивить их показательным выступлением группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи» над акваторией Кольского залива. А пока губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил поздравить всех жителей самого большого города за полярным кругом с этим праздником.

- Мурманск, с днем города! Город-герой, строгий и суровый, гостеприимный и трудолюбивый, ставший для меня настоящим домом. Спасибо вам, друзья, за то, что приняли меня и моих близких, за то, что каждый день мы с вами бок о бок работаем на благо столицы Арктики и всей нашей замечательной области! – такими добрыми словами Андрей Владимирович сопроводил целый ряд фотографий с завораживающими видами именинника, который опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Ответные поздравления главе региона написали в комментариях лишь единицы, остальные подписчики снова делились нерешенными проблемами и критиковали предстоящий праздник.

- «Стрижи» в небе – не к добру. То ли 9 мая, то ли 23 февраля, то ли день авиации ... За чей счет банкет или просто по случаю залетели #насевережить? – выразил свое мнение Григорий Егоров.

Но большинство мурманчан настроены не так скептически и собираются насладиться и самим праздников, и выступлением «Стрижей». Тем более, что авиашоу такого уровня Мурманск никогда не видел. Лишь бы погодные условия не подкачали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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