День города Мурманск 2019: программа праздника, перекрытия

Праздничные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня основания города-героя Мурманска, развернутся 5 октября на нескольких площадках областного центра.

Праздничные мероприятия:

9.00 – 17.30 – выставка военной техники (улица Ленинградская);

10.00 – соревнования по различным видам спорта среди военнослужащих и спортсменов (около гостиницы «Меридиан»);

11.00 – 19.00 – открытые экскурсии на корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота — малый противолодочный корабль «Юнга», малый ракетный корабль «Айсберг» и новейший противодиверсионный катер проекта 21980 «Валерий Федянин» (Морской вокзал, Портовый проезд, 25).

11.00 – 19.00 – «Детский городок»: батуты, карусели, электромобили (улица Воровского);

13.10 – 14.00 – концертная программа от спортивных школ и учреждений дополнительного образования города Мурманска (площадь перед ГДЦ

«Арктика»);

14.00 – акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ» (площадь перед ГДЦ «Арктика»):

– марш учащихся Нахимовского военно-морского училища;

– торжественная церемония передачи правительству Мурманской области копии Знамени Победы и копии боевого знамени 596 стрелкового полка.

– церемония принятия в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

– показательная программа морской пехоты по армейскому рукопашному бою. Мастер-классы по рукопашному бою и гиревому спорту;

– площадки с силовыми представлениями;

– концертно-развлекательная программа.

15.00 – показательные выступления группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи» над акваторией Кольского залива (при благоприятных погодных условиях).

Спортивная программа:

8.00 – 14.00 – кубок города Мурманска по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню города (Центральный стадион профсоюзов);

10.50 – старт X юбилейного автомотопробега «Кола — Мурманск» (Площадь перед торговым комплексом «Магнит» г. Кола - пр. Кольский - пр. Ленина до ул. К. Маркса);

12.30 – заплыв на дистанцию 100 метров, посвященный Дню города Мурманска (озеро Семеновское, домик «моржей»).

84-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола – Мурманск»:

11.00 – старт на 14 км(площадь перед торговым комплексом «Магнит» г. Кола – пр. Ленина до памятника Анатолию Бредову);

11.20 – старт на 8 км (театр Северного флота – пр. Ленина до памятника Анатолию Бредову);

11.40 – старт на 5 км (ресторан «Царская охота» – пр. Ленина до памятника Анатолию Бредову);

13.00 – награждение победителей и призеров 84-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск» (спортивный зал Ледового Дворца спорта).

XXIV массовый пробег «Мой Мурманск»:

11.20 – старт заезда детей на беговелах и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» (от дома № 71А по проспекту Ленина до перекрестка проспекта Ленина и улицы Профсоюзов);

11.20 – массовый пробег для воспитанников детских дошкольных учреждений (от дома № 69 по проспекту Ленина до перекрестка проспекта Ленина и улицы Профсоюзов);

12.00 – массовый пробег с участием физкультурников предприятий, организаций, учебных заведений, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, всех желающих мурманчан и гостей города (от дома № 16 по проспекту Ленина до перекрестка проспекта Ленина и улицы Профсоюзов);

12.05 – старт участников Всероссийского Дня ходьбы, (от дома № 16 по проспекту Ленина до перекрестка проспекта Ленина и улицы

Профсоюзов);

19.00 - праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. Специальные гости – вокально-инструментальный ансамбль «Пролетарское Танго» (г. Санкт-Петербург)(площадь перед ГДЦ «Арктика»). По окончании концертной программы для гостей праздника будет запущен праздничный фейерверк.

КСТАТИ

В Росляково тоже праздник

12 октября праздничные мероприятия пройдут в старейшем городском жилом районе Росляково в честь 123-летия поселка.

В связи с организацией праздничных мероприятий 5 октября будут запрещены остановка и стоянка, освобождены от транспорта:

– улица Пушкинская (от Профсоюзов до Воровского) с 00.00 3 октября до 22.00 4 октября;

– стоянка от дома № 19 до дома № 27 по проспекту Ленина и в районе дома № 16 с 6.00 до 12.30;

– улица Воровского (от Пушкинской до Коминтерна) с 00.00 до 22.00;

– улица Ленинградская (от Профсоюзов до Коминтерна, 5) с 00.00 до 22.00;

– площадь перед ГДЦ «Меридиан» с 00.00 до 22.00;

– улица Профсоюзов (от Ленина до Ленинградской) с 9.00 до 13.30;

– проспект Ленина (от Воровского до Карла Маркса) с 9.00 до 13.30;

– территория в районе Портового проезда, 25 с 00.00 до 22.00.

– выезд на улицу Ленинградскую со стоянки ГДЦ «Арктика» с 00.00 до 22.00.

– улица Марата (от Кирова до Ленина) с 6.00 до 12.00;

– улица Генерала Журбы (от Ленина до Генерала Журбы,1) с 6.00 до 12.00;

– улица Профсоюзов (от Пушкинской до Ленинградской) с 6.00 до 11.00 и с 13.00 до 13.30;

– проспект Ленина (от Воровского до Карла Маркса) с 9.00 до 13.00;

– проспект Ленина (от Ленина, 16 до Воровского) с 11.00 до 12.00;

По мере освобождения проезжей части движение транспорта будет открыто.