2019-10-04T09:03:19+03:00
Общество

Лучшие места, с которых в Мурманске можно увидеть полеты истребителей группы «Стрижи»

Пилоты покажут свое мастерство в день города 5 октября
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчане смогут увидеть "Стрижей" в 15.00 5 октября.Мурманчане смогут увидеть "Стрижей" в 15.00 5 октября.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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3 октября мурманчане могли наблюдать, как над Кольским заливом летают истребители. Вроде, и не День Победы. Однако в этом году 103-летие Мурманска будем отмечать несколько в непривычном формате - столице Заполярья подарят военный подарок.

Так, 5 октября у морвокзала встанут корабли Северного флота, на которые будет открыт доступ. И в этот же день авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи» проведет показательные выступления. После тренировочных полетов стало известно, с каких точек лучше будет на них смотреть.

- Это мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и морской вокзал (Портовый проезд, 25). Кроме того, на морвокзале будет организовано аудиосопровождение полетов. Также мурманчане и гости города смогут увидеть выступления «Стрижей» с площади Пять Углов, - уточнили в администрации Мурманска.

Показательные выступления начнутся в 15.00 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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