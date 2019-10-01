СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-01T16:42:05+03:00

Один из малышей не успел за мамой и испугался машин [видео]

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Посмотрите налево - там могут быть лоси, посмотрите направо - там могут быть медведи. Когда едешь по Заполярью, стоит почаще крутить головой, ведь на дороге могут оказаться пешеходы, с которыми лучше не встречаться.

Так, несколько раз водители чудом избегали столкновений с лосями, хотя под Оленегорском машина все-таки сбила сохатого, и тот умер.

А под Апатитами - на седьмом километре автоподъезда, в районе дач в сторону Кировска - дорогу в неположенном месте перебегала медведицами с двумя малышами. Их видели около трех часов дня 30 сентября.

- Один успел перебежать дорогу, а второй, испугавшись машин, остался на другой стороне дороги. Возможно, мать будет его искать. Будьте осторожны, - написала в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" Людмила Филиппова.

Она пыталась притормозить, чтобы дать и второму медвежонку шанс добежать до мамы. Но другие автолюбители не стали сбавлять скорость и напугали малыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/735206" frameborder="0"></iframe> Под Апатитами медведица с медвежатами перебегала дорогу.Видео: vk.com/this_is_apatity

ИСТОЧНИК KP.RU