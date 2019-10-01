Под Апатитами медведица с медвежатами перебегала дорогу
Посмотрите налево - там могут быть лоси, посмотрите направо - там могут быть медведи. Когда едешь по Заполярью, стоит почаще крутить головой, ведь на дороге могут оказаться пешеходы, с которыми лучше не встречаться.
Так, несколько раз водители чудом избегали столкновений с лосями, хотя под Оленегорском машина все-таки сбила сохатого, и тот умер.
А под Апатитами - на седьмом километре автоподъезда, в районе дач в сторону Кировска - дорогу в неположенном месте перебегала медведицами с двумя малышами. Их видели около трех часов дня 30 сентября.
- Один успел перебежать дорогу, а второй, испугавшись машин, остался на другой стороне дороги. Возможно, мать будет его искать. Будьте осторожны, - написала в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" Людмила Филиппова.
Она пыталась притормозить, чтобы дать и второму медвежонку шанс добежать до мамы. Но другие автолюбители не стали сбавлять скорость и напугали малыша.
Под Апатитами медведица с медвежатами перебегала дорогу.Видео: vk.com/this_is_apatity
ИСТОЧНИК KP.RU