На реке в Кольском районе пропали два рыбака

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-30T16:54:15+03:00

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Северные рыбаки нередко пропадают, уезжая на водоемы Кольского края ловить рыбу. Некоторые из них заставляют не на шутку переживать своих близких, если долгое время не возвращаются домой.

Так, сегодня днем спасателям сообщили о пропаже двоих мурманчан. В МЧС обратилась местная жительница и рассказала, что ее 53-летний муж и его 52-летний друг без вести пропали. 27 сентября они отправились на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport за рыбой на реку Коалланйоки, но обратно в заполярную столицу не вернулись.

- Северяне должны были приехать обратно через пару дней, так как 30 сентября их обоих уже ждали на работе. На поиски пропавших выдвинулись четверо спасателей. Им удалось выйти на связь с мужчинами в районе трех часов дня, - сообщают в МЧС России по Мурманской области.

В итоге рыбаков нашли, в помощи они не нуждаются, спасатели отправляются назад на свою базу, а потерявшиеся - домой.

ИСТОЧНИК KP.RU