В центре спасения медвежат-сирот показали, как осваивается малыш из Мурманска
На прошлой неделе из Мурманска в Тверскую область уехал необычный пассажир. В деревне Бубоницы ждали медвежонка, которого нашли в заброшенном здании областного центра полицейские.
Малыш долго сидел на привязи и голодал - его кормили водой с хлебом, изредка давая молоко. Но шанс, что он сможет жить в дикой природе, сохранился, ведь медвежонок боится людей. А, значит, спокойно может уйти в лес и не вернуться к жилью. Поэтому его отправили под Тверь, где специалисты откормят мишутку, позаботятся о нем, дадут перезимовать, а потом отпустят на волю.
- Судя по поведению мурманского малыша, он отбился от матери уже после выхода из берлоги, был пойман людьми и впоследствии содержался в изоляции. Имени у малыша пока нет. После ветеринарного осмотра мы узнаем, самец это или самка, и предложим Оксане Анчишкиной, которая занималась спасением медвежонка, выбрать для него имя, - рассказали в центре.
Один из вариантов имени - Мурман. Сейчас медвежонок весит всего 19 килограммов - меньше, чем его сверстники. Но аппетит у него хороший, поэтому вес он может набрать уже скоро.
Мурманский медвежонок в центре спасения медвежат-сирот.Видео: vk.com/obrcrussia
ИСТОЧНИК KP.RU