2019-09-30T13:11:48+03:00
Дом. Семья

В центре спасения медвежат-сирот показали, как осваивается малыш из Мурманска

Мишутка боится людей, и это сохраняет его шанс жить на воле [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманский мишутку должен набрать вес. Сейчас он всего 19 килограммов. Фото: vk.com/obrcrussiaМурманский мишутку должен набрать вес. Сейчас он всего 19 килограммов. Фото: vk.com/obrcrussia
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На прошлой неделе из Мурманска в Тверскую область уехал необычный пассажир. В деревне Бубоницы ждали медвежонка, которого нашли в заброшенном здании областного центра полицейские.

Малыш долго сидел на привязи и голодал - его кормили водой с хлебом, изредка давая молоко. Но шанс, что он сможет жить в дикой природе, сохранился, ведь медвежонок боится людей. А, значит, спокойно может уйти в лес и не вернуться к жилью. Поэтому его отправили под Тверь, где специалисты откормят мишутку, позаботятся о нем, дадут перезимовать, а потом отпустят на волю.

- Судя по поведению мурманского малыша, он отбился от матери уже после выхода из берлоги, был пойман людьми и впоследствии содержался в изоляции. Имени у малыша пока нет. После ветеринарного осмотра мы узнаем, самец это или самка, и предложим Оксане Анчишкиной, которая занималась спасением медвежонка, выбрать для него имя, - рассказали в центре.

Один из вариантов имени - Мурман. Сейчас медвежонок весит всего 19 килограммов - меньше, чем его сверстники. Но аппетит у него хороший, поэтому вес он может набрать уже скоро.

Мурманский медвежонок в центре спасения медвежат-сирот.Видео: vk.com/obrcrussia

ИСТОЧНИК KP.RU

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