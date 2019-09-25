2019-09-25T10:25:16+03:00
Дом. Семья

Медвежонок-сирота, которого нашли в заброшенном здании Мурманска, нашел дом в Тверской области

Перед зимней спячкой малыша будут откармливать
Мария ПАШЕНКОВА
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Медвежонок благополучно доехал до Тверской области, и теперь его начнут готовить к самостоятельной жизни. Фото: vk.com/obrcrussiaМедвежонок благополучно доехал до Тверской области, и теперь его начнут готовить к самостоятельной жизни. Фото: vk.com/obrcrussia
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Сотрудники полиции Мурманска и сами не ожидали, что во время поисков преступника найдут... медвежонка. Во время оперативно-розыскных мероприятий они изучали заброшенные здания в Первомайском округе у Прибрежной дороги. И там в фургончике нашли малыша на привязи.

Сначала косолапого отдали волонтерам из Мурманского приюта для бездомных животных. Затем заботу о нем приняли сотрудники областного веткомитета. И вот меньше чем через три недели после тех событий найденыш уехал в Тверскую область, где в деревне Бубоницы находится центр спасения медвежат-сирот. Здесь их выхаживают и отпускают обратно в дикую природу.

- Два дня назад к нам был доставлен медвежонок из Мурманска. Медвежий малыш - ровесник наших подопечных, но он истощен и весит всего 19 килограммов Мы не знаем начала несчастной истории малыша. Известно лишь, что пару недель назад его обнаружили запертым в вагончике, где он содержался в ужасных условиях: без света, регулярного и качественного кормления и должного ухода. Его изредка кормили хлебом и водой – совсем неподходящей пищей для маленького хищника, - рассказали в центре.

Обычно медвежат откармливают до спячки и отпускают зимовать в лес. Но мурманчанину предстоит кушать в центре и там же жить до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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