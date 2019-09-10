2019-09-10T09:20:36+03:00
Дом. Семья

Найденному в заброшенном доме Мурманска медвежонку сделали прививку от бешенства

Малыша готов забрать к себе Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Медвежонка долго держали на привязи, кормив только водой и хлебом. Фото: Оксана АнчишкинаМедвежонка долго держали на привязи, кормив только водой и хлебом. Фото: Оксана Анчишкина
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Сотрудники полиции в Мурманске искали преступника, а нашли.. медвежонка. Напомним, 8 сентября во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка отказались в одном из заброшенных зданий у Прибрежной дороги. Там они увидели маленького мишутку на привязи.

Кроху передали волонтерам приюта для бездомных животных. Те сразу поняли, что надо медвежонка выхаживать - неизвестные "хозяева" держали его на воде и хлебе, изредка балуя молоком.

Спасенного пленника уже осмотрели специалисты областного веткомитета. Они установили, что мальчику только 6-7 месяцев. По их данным, малыш довольно долго провел на привязи - ошейник успел испортить шерсть и подойти близко к коже.

- Шерстный покров испачкан естественными испражнениями, наружные слизистые оболочки и кожный покров без видимых повреждений. Поза естественная, реакции на раздражители адекватные. Визуально клинические признаки заболеваний не установлены, - уточнили в комитете.

На всякий случай медвежонку сделали прививку от бешенства. А еще ему уже нашли новый дом - северянина ждут в Тверской области, где работает Центр спасения медвежат-сирот. Только надо поторопиться - приближается спячка, и кроху надо успеть перевезти до нее.

Сейчас мальчика максимально изолировали от людей. Он должен меньше чувствовать человеческие запахи и контактировать с кем-то, чтобы сохранился шанс выпустить его в дикую среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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