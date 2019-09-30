2019-09-30T09:42:34+03:00
Общество

В столице Заполярья ремонтом дворов могут заняться «Мурманские парки и скверы»

Андрей Чибис недоволен тем, как приводят в порядок городскую среду
Елена МОЛОДЦОВА
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Нет подрядчика - путь делает муниципальное предприятие!Нет подрядчика - путь делает муниципальное предприятие!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вот уже которую неделю губернатор Мурманской области Андрей Чибис едва ли не в ручном режиме решает вопрос с ремонтом дворов в столице Заполярья. Напомним, из-за недобросовестного подрядчика под угрозой срыва оказалось выполнение нацпроекта «Городская среда» по адресам: улица Зои Космодемьянской, 19, 26 и 28 и семи домов на проезде Молодежном.

- Переговоры шли сложно. Тем не менее, нам удалось договориться о смене субподрядчика, который хорошо зарекомендовал себя на ремонтах дорог в городе. Сейчас решается вопрос о поставке в сжатые сроки светильников, проводов и детских площадок, - доложил на оперативном совещании вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Правда, еще один двор, который администрация Мурманска обиралась ремонтировать за счет собственного бюджета, оказался и вовсе без подрядчика – желающих заняться приведением его в порядок не нашлось.

- Никто не выходит? Пусть тогда ремонтом занимаются «Мурманские городские парки и скверы». В конце концов, у города есть свое предприятие, - отреагировал на эту новость Андрей Чибис. – Людям пообещали, и они уже два-три месяца живут со снятым асфальтом и каждый день говорят большое спасибо за это публичной власти. Только взвесьте, есть ли смысл приступать к работам в этом году, чтобы не сделать хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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