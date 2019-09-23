2019-09-23T13:27:23+03:00
Общество

Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту

Город-герой под монастырь подвел безответственный подрядчик
Елена ЧУМАКОВА
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Субподрядчику не хватает денег на асфальт, чтобы привести в порядок дворы в рамках национального проекта.Субподрядчику не хватает денег на асфальт, чтобы привести в порядок дворы в рамках национального проекта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Второй раз за это утро врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис оказался недоволен работой регионального правительства. Напомним, первый раз его не удовлетворила подготовка к отопительному сезону, с началом которого не во всех домах батареи стали горячими. Теперь же оказалось, что чиновники не в состоянии отремонтировать два двора в рамках национального проекта.

- 19 сентября стало известно, что в Мурманске подрядчик и субподрядчик не приступили к асфальтированию двух дворов: на улице Зои Космодемьянской, 19, 26 и 28, и семи домов на проезде Молодежном. Администрация намерена расторгнуть контракты с подрядчиком, проблемы с которым были и в 2017, и 2018 годах, - доложил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

По словам главы администрации Андрея Сысоева, абсолютно безответственному генеральному подрядчику власти решили довериться, дабы срочно выполнить работы.

- Уже пятый субподрядчик отказался от выполнения работ на этом объекте. Компании хором уверяют, что за такие деньги это сделать невозможно, поскольку смета в свое время была снижена на 30%. Куда смотрела экспертиза? – объясняет Андрей Иванович. – Я бы расторг договор с генподрядчиком и записал его в список недобросовестных. Но учитывая, что речь идет о нацпроекте и это отразится на репутации города, ведем переговоры.

- Это говорит о системе организации работы! Выводы будут сделаны! Если это уровень губернатора - разбираться с двумя дворами, то вопрос - об организации работы всей цепочки, - разгневался Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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