Последний дом в Мурманской области подключили к теплу

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-23T13:22:03+03:00

Андрей Чибис потребовал привлечь к ответственности всех, кто браво замалчивал проблемы по подготовке домов к зиме

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Все лето жители Заполярья с нетерпением ждали сентябрь и долгожданное тепло в домах. Осень пришла в срок, а вместе с ней и проблемы.

- На «горячую линию» с начала отопительного сезона поступило 1666 обращений. Жалобы были как на холод в квартирах, как правило, из-за завоздушивания системы, так и на слишком высокую температуру. Последние обращения поступали из Апатитов, - доложил на «оперативке» вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Но есть и муниципалитеты, где жителям нескольких домов вообще не дали тепло.

- В военном городке под Кандалакшей в 10 домах по Фрунзе отопление не было подключено из-за реконструкции теплосетей и переподключения их к котельной Мурманэнергосбыта. Работы должны были завершить раньше. Сейчас тепло в домах уже есть, - перечисляет Евгений Никора. – В Умбе, Мончегорске и Оленегорске причины задержки связаны со срывом сроков выполнения работ по капремонту внутридомовых сетей подрядчиками.

В Умбе, правда, четырех жителей Горной, 52 обеспечили обогревателями, а дополнительную электроэнергию обещали оплатить подрядчики. Но утром 23 сентября и в этом доме потеплело. А отопление в проблемных домах Мончегорска и Оленегорска дали еще на выходных. Правда, врио губернатора Андрея Чибиса такая работа не удовлетворила.

- Весь август вы браво докладывали, как успешно идет подготовка к отопительному сезону, а на выездном заседании все подписались, что область к зиме готова. А в итоге в момент запуска тепла, узнаем, что это не так, – негодовал Андрей Владимирович.

Он потребовал список виновных в том, что тепло в несколько домов пришло позже, и пообещал до конца недели принять решение об их ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU