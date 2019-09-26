Капитан "Сборной Снежногорска" КВН рассказал, какой онкологический диагноз поставили его жене

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-26T13:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу в полуфинале Мурманской Лиги КВН прозвучала страшная новость. У супруги капитана "Сборной Снежногорска" Сергея Жарикова Евгении - онкология. Врачи дают шанс молодой женщине, но надо проводить срочное лечение.

КВНщики обратились за финансовой помощью к землякам, был открыт счет, на который уже поступают деньги. Сейчас, после обследований, стал известен точный диагноз.

- Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии. После ее отпустят домой. Дома будет проходить курс химиотерапии. К сожалению, точная сумма за все медицинские услуги будет известна только по окончании всех процедур, - рассказал Сергей Жариков.

Сама Евгения на личной странице в "ВКонтакте" рассказала, что ей уже сделали первый сеанс лучевой терапии.

- Помолитесь обо мне, я держусь. Спасибо всем огромное за поддержку, - пишет северянка.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам: 5469 4100 1255 6076. (8921-664-47-84 Сергей Владимирович Ж.).

ИСТОЧНИК KP.RU