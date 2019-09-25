Кандалакшане с улицы Фрунзе начнут платить за отопление с октября

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-25T12:35:24+03:00

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В этом году отопительный сезон на Кольском полуострове начался не везде гладко. Например, в Кандалакше жители десяти домов на улице Фрунзе получили тепло едва ли не на неделю позже других. Дело в том, что прежде за горячие батареи в них отвечали три угольные котельные Минобороны, состояние которых оставляет желать лучшего. Дома передали Мурманэнергосбыту только в сентябре, но на переподключение и решение всплывших в связи с этим проблем понадобилось время.

- Для того, чтобы подключить дома к нашей котельной было смонтировано 830 метров квартального трубопровода. Уже в ходе работ выяснилось, что необходимо реконструировать еще 120 метров тепловых сетей, принадлежащих муниципалитету, - рассказывают в пресс-службе Мурманэнергосбыта.

Эту задачу энергетики также взяли на себя. Кроме того, теплоснабжающей организации пришлось помогать управляющей компании в срок установить вспомогательное оборудование в самих домах.

- За отопление жители улицы Фрунзе в Кандалакше начнут платить только с октября. Однако людей по-прежнему волнуют расчеты за прошлые периоды с управляющей организацией Минобороны. Мы поможем разобраться им в корректности этих начислений, - отмечают в Мурманэнергосбыте.

ИСТОЧНИК KP.RU