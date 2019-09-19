2019-09-19T17:33:47+03:00
Общество

В Мурманск из Петербурга везут стелу и часы для Театрального бульвара

Открытие сквера запланировано уже на 30 сентября
Наталья ЛОБАНОВА
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Часы и тумба целиком отлиты из металла. Фото: vk.com/murmansk.region.Часы и тумба целиком отлиты из металла. Фото: vk.com/murmansk.region.
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В апреле нынешнего года Театральный бульвар в столице Заполярья закрыли на реконструкцию. Этой осенью его откроют вновь, уже полностью обновленным.

По левую и правую стороны сквера разместят скульптуры из театральных постановок. В том числе «театральную тумбу» и часы с лирой, которые приедут из Санкт-Петербурга.

- На территории аллеи уже установили «театр теней», «шляпу с тростью», «даму с собачкой». Эти архитектурные фигуры сделаны из стали и бронзы, а вот «театральная тумба» и часы с лирой полностью отлиты из металла. Все эти сооружения северяне смогут увидеть на открытии сквера. Надеемся, что всем понравится обновленный Театральный бульвар, - рассказывает «КП» Александр Накай, директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

Помимо этого, дорожки здесь замостят брусчаткой из базальта и гранита, а в прогулочной зоне установят игровые площадки для детей. Вход со стороны улицы Ленина и улицы Шмидта будут обрамлять колонные арки. Всего на реконструкцию территории ушло около 75 миллионов рублей.

Планируется, что все ремонтные работы завершатся уже к 30 сентября, поэтому жители города смогут посетить обновленный сквер уже совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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