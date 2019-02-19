Новый «Театральный бульвар» обойдется Мурманску в 75 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-19T17:21:54+03:00

Таким, по дизайн-проекту, будет вход на Театральный бульвар со стороны проспекта Ленина в Мурманске. Фото: компания "Экостройпроект"

В сквере будут большие фигурки: герой-любовник, танцующая пара, отверженный гений и другие традиционные персонажи спектаклей

Изменить размер текста: A A

Благоустройство Заполярья по современному стандарту началось недавно, в 2013 году. За минувшие 6 лет по области появилось немало красивых участков. Новые скверы в Мурманске, Коле, и других городах показали нам: даже вековые трущобы «магически преображаются» после реконструкции. Было бы желание работать и деньги.

Будем надеяться, что и то, и другое найдется при строительстве нового сквера в Мурманске. Он призван заменить простенькую аллею, которая тянется между улицами Шмидта и Ленина, так называемый «Театральный бульвар». Реконструкция потребует немалых затрат - 75 миллионов рублей.

- Там будут две детские площадки. Также будет новое освещение, заборчики по индивидуальному проекту, тротуарная плитка и куча малых архитектурных форм, - сообщил в группе «Мурманск: что есть и что будет?» пользователь Валентин Васильев.

Такие выводы мурманчанин сделал, проанализировав документы проекта. Они вышли на сайте «РосТендер» пару дней назад. Малые архитектурные формы это, в том числе, персонажи спектаклей. Например, герои-любовник, ревнивец-«отелло», непонятый гений, вальсирующая пара и так далее.

Подступы к «Театральному бульвару», со стороны запада и востока, станут заметны издалека. Там разместят колонны полукругом, с намеком на античный стиль. Между тем, некоторые мурманчане проект раскритиковали.

Напомним, сейчас в городе идет реконструкция Драмтеатра, расположенного через дорогу от будущего сквера. В свою очередь, возле этого здания тоже строится зона отдыха, хотя без проблем не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU