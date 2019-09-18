В Мурманске BMW столкнулся с манипулятором

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-18T13:30:26+03:00

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В ночь с 17 на 18 сентября Мурманскую область неплохо присыпало снегом. Не все водители оказались готовы к побелевшим дорогам, ставшим скользкими после заморозков.

Утром среды на кольце между Мурманском и Колой столкнулись BMW и манипулятор "Фотон". ДТП случилось в 8.20 на 1385 километре автодороги "Кола".

- Водитель автомобиля BMW двигался со стороны Мурманска в сторону Колы, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Фотон". В ДТП никто не пострадал, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Больше всего досталось иномарке, у которой смята почти вся заднее часть. Автолюбители в соцсетях сомневаются, что машина подлежит восстановлению.

Напомним, утром в Заполярье случился день жестянщика: под Минькино, например, в кювет съехал пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU