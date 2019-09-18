В Мурманской области первый осенний снег и день жестянщика
Жителей Мурманской области еще в понедельник, 16 сентября, предупредили, что на этой неделе пойдет снег. Не такой, что укроет землю белым покрывалом до весны, а мокрый или крупка с дождем.
Для зимней резины еще рано, а вот на летней уже скользко. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Но все же северяне, кажется, после нежданного тепла не были готовы к такому резкому похолоданию.
Серебрянка стало белоснежной. Фото: Елена Постникова
В Заполярье уже начались заморозки. Поэтому если днем еще идет дождь, то вот по ночам вовсю снег. Из-за этого дорога превращается в каток. Так, рядом с Минькино в кювет съехал пассажирский автобус, который заскользил на полотне. Соцсети сообщают также о ряде столкновений машин, к счастью, пострадавших пока нет.
Под Минькино в кювет улетел пассажирский автобус. Фото: vk.com/infokola51
Водителей предупреждают, чтобы были осторожны на дорогах. Например, у Полярного, Никеля, Шонгуя на дорогах ночью снег выпал и не растаял - на летней резине там можно попасть в аварию.
Рядом с Полярным белых мух было особенно много. И таять они не собирались. Фото: vk.com/pogoda51
Снег синоптики обещают и сегодня, 18 сентября.
Снег в Мурманской области сентябрь 2019.Видео: vk.com/infokola51
Снег в Североморске-3, сентябрь 2019.Видео: Людмила Шестакова
ИСТОЧНИК KP.RU