В Мурманской области первый осенний снег и день жестянщика

Жителей Мурманской области еще в понедельник, 16 сентября, предупредили, что на этой неделе пойдет снег. Не такой, что укроет землю белым покрывалом до весны, а мокрый или крупка с дождем.

Для зимней резины еще рано, а вот на летней уже скользко. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Но все же северяне, кажется, после нежданного тепла не были готовы к такому резкому похолоданию.

Серебрянка стало белоснежной. Фото: Елена Постникова

В Заполярье уже начались заморозки. Поэтому если днем еще идет дождь, то вот по ночам вовсю снег. Из-за этого дорога превращается в каток. Так, рядом с Минькино в кювет съехал пассажирский автобус, который заскользил на полотне. Соцсети сообщают также о ряде столкновений машин, к счастью, пострадавших пока нет.

Под Минькино в кювет улетел пассажирский автобус. Фото: vk.com/infokola51

Водителей предупреждают, чтобы были осторожны на дорогах. Например, у Полярного, Никеля, Шонгуя на дорогах ночью снег выпал и не растаял - на летней резине там можно попасть в аварию.

Рядом с Полярным белых мух было особенно много. И таять они не собирались. Фото: vk.com/pogoda51

Снег синоптики обещают и сегодня, 18 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/732683" frameborder="0"></iframe> Снег в Мурманской области сентябрь 2019.Видео: vk.com/infokola51