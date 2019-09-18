2019-09-18T09:27:27+03:00
Общество

В Мурманской области первый осенний снег и день жестянщика

Заморозки и белые мухи привели к авариям на дорогах [видео, фото]
Мария ПАШЕНКОВА
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Из-за гололеда на дорогах в Мурманской области начался день жестянщика. Фото: vk.com/murmansk_dtpИз-за гололеда на дорогах в Мурманской области начался день жестянщика. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жителей Мурманской области еще в понедельник, 16 сентября, предупредили, что на этой неделе пойдет снег. Не такой, что укроет землю белым покрывалом до весны, а мокрый или крупка с дождем.

Для зимней резины еще рано, а вот на летней уже скользко. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Для зимней резины еще рано, а вот на летней уже скользко. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Но все же северяне, кажется, после нежданного тепла не были готовы к такому резкому похолоданию.

Серебрянка стало белоснежной. Фото: Елена Постникова

Серебрянка стало белоснежной. Фото: Елена Постникова

В Заполярье уже начались заморозки. Поэтому если днем еще идет дождь, то вот по ночам вовсю снег. Из-за этого дорога превращается в каток. Так, рядом с Минькино в кювет съехал пассажирский автобус, который заскользил на полотне. Соцсети сообщают также о ряде столкновений машин, к счастью, пострадавших пока нет.

Под Минькино в кювет улетел пассажирский автобус. Фото: vk.com/infokola51

Под Минькино в кювет улетел пассажирский автобус. Фото: vk.com/infokola51

Водителей предупреждают, чтобы были осторожны на дорогах. Например, у Полярного, Никеля, Шонгуя на дорогах ночью снег выпал и не растаял - на летней резине там можно попасть в аварию.

Рядом с Полярным белых мух было особенно много. И таять они не собирались. Фото: vk.com/pogoda51

Рядом с Полярным белых мух было особенно много. И таять они не собирались. Фото: vk.com/pogoda51

Снег синоптики обещают и сегодня, 18 сентября.

Снег в Мурманской области сентябрь 2019.Видео: vk.com/infokola51

Снег в Североморске-3, сентябрь 2019.Видео: Людмила Шестакова

ИСТОЧНИК KP.RU

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