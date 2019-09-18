2019-09-18T08:52:00+03:00
Дом. Семья

Жители Мурманской области сообщили сразу о трех встречах с медведями

Косолапые ходят в горохом поле, у порта и в грибных местах
Мария ПАШЕНКОВА
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Сразу три косолапых встретились людям за последние пять дней. Фото: Артур ФедоровСразу три косолапых встретились людям за последние пять дней. Фото: Артур Федоров
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Этим летом в Мурманской области пришлось застрелить уже 17 медведей, которые по неосторожности или наглости слишком близко выходили к людям. Не исключено, что это число в ближайшее время вырастет.

Северяне за последние несколько дней сообщили сразу о трех мишках, с которыми столкнулись.

Первого еще на выходных заметили на "Серебрянке". Здесь почти каждые сто метров стоят машины - хоть в лесах этой осенью и не урожайно, но все же северяне едут за грибами и ягодами. Только вот смотреть надо не только под ноги, но и вокруг - вдруг косолапый тоже хочет составить компанию в тихой охоте.

Еще двух мишек видели в Кандалакшском районе.

- 17 сентября в 11.44 по системе 112 поступило сообщение, что в районе Нива-3 в сторону горохового поля у родника был замечен медведь. В 19.52 было еще одно сообщение - медведь был замечен на территории порта "Витино", - пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши.

Напомним, в том же городе косолапый лакомился клубникой на даче. А в Апатитах его сородич пришел на территорию психбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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