Хибины укрыл сентябрьский снег
К сентябрьскому снегу северяне в этом году относятся спокойно. Лето было таким холодным, что белые мухи кружили и в июле. Напомним, тогда ими укрылись Хибины и Ловозерские тундры.
Синоптики обещали снег в Мурманской области 17 сентября. Но пока за окном вовсю светит солнце. Хотя те же Хибины все же могут сегодня похвастаться белыми шапками.
- Снег ночью ложился до высоты 700 - 800 метров. Еще пару сот метров он пролетал, но не ложился, а у земли уже шел дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
В июле снег уже выпадал в Хибинах. Фото: Ирина Хаскина
И все же ночью в столице Заполярья можно ждать и крупу, и снег с дождем. Минувшей ночью белые мухи не долетали до земли в заполярной столице и оказывались на земле уже каплями. Впрочем, о приходе зимы это еще не говорит - северяне пока могут наслаждаться золотом осени и солнечными лучами.
ИСТОЧНИК KP.RU