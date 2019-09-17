2019-09-17T18:20:25+03:00
Общество

Хибины укрыл сентябрьский снег

Ждут его и в Мурманске, но только ночью
Ника СВЕТЛОВА
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Хибины уже укрылись белым снегом. Фото: Ирина ХаскинаХибины уже укрылись белым снегом. Фото: Ирина Хаскина
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К сентябрьскому снегу северяне в этом году относятся спокойно. Лето было таким холодным, что белые мухи кружили и в июле. Напомним, тогда ими укрылись Хибины и Ловозерские тундры.

Синоптики обещали снег в Мурманской области 17 сентября. Но пока за окном вовсю светит солнце. Хотя те же Хибины все же могут сегодня похвастаться белыми шапками.

- Снег ночью ложился до высоты 700 - 800 метров. Еще пару сот метров он пролетал, но не ложился, а у земли уже шел дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

В июле снег уже выпадал в Хибинах. Фото: Ирина Хаскина

В июле снег уже выпадал в Хибинах. Фото: Ирина Хаскина

И все же ночью в столице Заполярья можно ждать и крупу, и снег с дождем. Минувшей ночью белые мухи не долетали до земли в заполярной столице и оказывались на земле уже каплями. Впрочем, о приходе зимы это еще не говорит - северяне пока могут наслаждаться золотом осени и солнечными лучами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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