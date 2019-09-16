Во вторник в Мурманской области ожидается снег

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-16T16:36:47+03:00

Днем осадки будут в виде дождя и крупы, а ночью - как мокрый снег

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На прошлой неделе в Мурманской области теплая погода резко сменилась холодом. Синоптики сообщили, что в Заполярье закончилось метеорологическое лето.

В Хибинах уже лег снег. Дело не удивительное, в июле в горах (как и в Ловозерских тундрах), летали белые мухи. Но тогда они успели растаять. А сейчас холодное покрывало, кажется, надолго закрыло землю.

Впрочем, в Мурманской области снег ждут и в городах. Причем очень скоро - уже 16 сентября.

- Временами будут идти ливневые осадки, днем они, вероятнее всего, будут в виде дождя и крупы, в темное время суток конвекция будет более слабой, но где осадки будут проходить - преимущественно в виде мокрого снега. Приземные температуры со вторника будут соответствующие: в районе +5...+6 днем и -1...+2 ночью, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

В ближайшее время тепла в Заполярье не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU