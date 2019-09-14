Вот и кончилось лето: в Мурманской области ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-14T16:30:03+03:00

Пока "минус" будет накрывать Заполярье только по ночам. Фото: Людмила ШЕКА

Изменить размер текста: A A

Буквально несколько дней назад температура воздуха в Заполярье приятно удивляла северян. Чтобы в сентябре синоптики прогнозировали больше +15 градусов, такого мы не помнили давно. Но, как говорится, хорошего понемножку. Осень забрала свое буквально за один день и продолжает господствовать в Мурманской области.

- 14-16 сентября ожидается понижение температуры воздуха, связанное с циклонической деятельностью вблизи Кольского полуострова. Преобладающая температура воздуха +5+10°, что близко к климатической норме для сентября, - сообщает мурманский гидрометцентр.

А дальше – хуже. «Бабье лето» постепенно превращается практически в раннюю зиму. Утепляемся!

- В перспективе на следующую неделю все может стать еще печальнее, + 1...+7 в течение суток, при прояснениях ночью заморозки, - не без сожаления сообщает группа «Погода в Мурманске». - При такой температуре и холоде на высоте уже не исключены и осадки смешанной фазы, о снежном покрове конечно речи пока не идет, но в отдельные дни к дождю мокрый снег может примешаться.

ИСТОЧНИК KP.RU