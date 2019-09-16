2019-09-16T17:32:41+03:00
Общество

Теплоход «Клавдия Еланская» отправится в октябре на ремонт

Северяне не смогут купить билет на судно в течение пары недель
Наталья ЛОБАНОВА
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В октябре теплоход выйдет из Мурманска только два раза. Фото: "т/х "Клавдия Еланская"В октябре теплоход выйдет из Мурманска только два раза. Фото: "т/х "Клавдия Еланская"
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16 сентября в группе «т/х «Клавдия Еланская» в «ВКонтакте» опубликовали предварительный график движения теплохода на осень и зиму 2019 года. Пассажирский теплоход связывает с Мурманском труднодоступные населенные пункты, такие, как ЗАТО Островной, Чапома, Чаваньга, Тетрино и Сосновка.

- Расписание пока что предварительное, документ не прошел все согласования. Это значит, что график еще может поменяться, - поясняют в сообществе.

Так или иначе, согласно нынешнему расписанию, «Клавдия Еланская» в октябре проведет только два рейса по побережью Кольского полуострова – в начале и в конце месяца. Из столицы Заполярья судно отчалит 2 и 28 октября. Две недели в середине осеннего месяца корабль ходить не будет – отправится на ремонт. В ноябре и декабре теплоход снова вернется на воду и станет курсировать в обычном режиме.

С ориентировочным графиком можно ознакомиться в соцсети «ВКонтакте» в группе «т/х «Клавдия Еланская».

В июне этого года теплоход уже встала на вынужденный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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