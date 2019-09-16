В Мурманске мужчина пытался насильно посадить девушку в свою машину

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-16T16:54:10+03:00

Северянку спасли прохожие, но вот в полицию никто не обратился

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В соцсетях часто появляются пугающие предупреждения. Например, жителей Мурманской области пугали бандой педофилов, похищением девушки и эксгибиционистами. Правда, информация в пабликах часто оказывается фейками - в полицию ее авторы не обращаются.

На выходных в Интернете вновь появилось подобное сообщение.

- Девушки! Будьте внимательны! Вечером 13 сентября в районе магазина, что напротив перинатального центра, молодой человек пытался силой посадить девушку в авто. Девушку отбили, парень успел скрыться, за рулем был кто-то. По словам девушки, молодого человека она не знает, что ему нужно было, тоже не особо понимает. Номера грязные, точно первая В, вторая М. Парень был одет в парку цвета хаки, синие джинсы, на голове капюшон. Будьте осторожны и не ходите, пожалуйста, вечером одни! - пишет аноним в группе "Мурманск онлайн".

Правда, как сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев, в полицию никто с заявлением не обратился.

ИСТОЧНИК KP.RU