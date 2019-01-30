Жителей Мурманской области пугают педофилами с котятами

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-30T09:23:42+03:00

Фейковая новость о педофилах не первый год гуляет по Интернету. Фото: vk.com/emergency112ru

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"Едут медленно на машине по дворам, и якобы случайно из окна выпадает котенок или щенок. Они просят ребенка помочь поймать сбежавшее животное", - так начинается страшилка, которая на днях разлетелась по мурманским пабликам в "ВКонтакте".

Причем подхватили ее крупные сообщества, в том числе группа ГИБДД по Мурманской области (кстати, неофициальная). Северян пугали целой бандой педофилов, которая гастролирует по регионам страны и похищает маленьких детей. К записи прилагались даже фотороботы негодяев...

К счастью, многие не поверили в эту историю и правильно сделали. Ведь эти "педофилы" на самом деле много лет гастролируют не про России, а по соцсетям. Кстати, мужчины на фотороботах в свое время обвинялись в мошенничестве: они проникали в квартиры под видом работником социальных служб, комунальщиков и других работников разных организаций. Никаких котят из окон машин они не выбрасывали?

Зачем же кому-то распространять лжеинформацию?

Как рассказали в поисковом отряде "МурманСпас", таких объявлений, а также фейковых сообщений о пропавших людях (особенно детях), много. Некоторые паблики придумывают их ради притока посетителей, лайков и репостов. А другие подхватывают, не проверяя. Как отличить подделку от настоящей важной информации? Доверять СМИ и официальным источникам, например, сайту МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU