Центр организации дорожного движения в Мурманске: пробка на Рогозерской появилась не из-за нового светофора

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-16T12:35:10+03:00

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В конце августа в Мурманске открылся новый торгово-развлекательный центр "Плазма". И такие события для водителей столицы Заполярья означают одно - в городе появились новые пешеходные перехода и светофоры.

Вот и у "Плазмы" с конца прошлой недели дорожное движение регулируется зеленым, желтым и красным сигналами. Автолюбители оказались к этому не готовы - у нового ТРЦ на улице Рогозерская сразу образовались пробки. Особенно разозлили они северян утром понедельника, 16 сентября - многие опоздали из-за них на работу.

Впрочем, в Центре организации дорожного движения Мурманска (ЦОДД) сообщили, что не светофор - источник проблемы.

- Мы сегодня выезжали на место. Задержка движения в часы пик была, и светофор к ней отношения не имеет. Трудности возникают из-за подъема на улице Карла Марка и пересечения с дорогами на Маклакова и Старостина. Разрешающая фаза светофора составляет 60 секунд, из которой 30 водители стоят, потому что вперед за светофором есть затор, - рассказал "КП" директор ЦОДД Алексей Лагаев.

С его слов, устранить проблемы можно за счет расширения проезжей части. Но в планах у Центра еще и замена аппаратуры на участке.

К слову, в свое время в штыки водители приняли появление сразу двух новых светофоров, которые появились после открытия гипермаркета "Лента".

ИСТОЧНИК KP.RU