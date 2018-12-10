2018-12-10T17:13:18+03:00
Общество

В Мурманске заработали два новых светофора

Их установили недалеко от гипермаркета, который откроется в ближайшее время
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске уже работают два новых светофора.В Мурманске уже работают два новых светофора.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На заметку автолюбителям: в Мурманске красным, желтым и зеленым замигали два новых светофора.

- Два объекта появились на улице Радищева: на участке от улицы Академика Книповича до дома № 16 по улице Радищева (на регулируемом пешеходном переходе, - Ред.) и на выезде с парковки гипермаркета, - сообщает мэрия Мурманска.

Новшество не случайно. Уже скоро - речь идет примерно о месяце-двух - на Планерном поле откроется новый крупный сетевой гипермаркет, а значит, увеличится число водителей и пешеходов.

- Ранее рядом был нерегулируемый пешеходный переход. Однако скоро число машин и пешеходов увеличится. И чтобы защитить последних, были введены новые светофоры. Они синхронизированы с тем, что находится у кольца (больничного городка, - Ред), поэтому заторов не должно быть. Впрочем, мы будем наблюдать за ситуацией, и при необходимости увеличивать или уменьшать фазы движения, - рассказал "КП" руководитель городского Центра организации дорожного движения Алексей Логаев.

К слову, мэрия еще на этапе строительства гиперамаркета выдвинула требование, что рядом должны появиться светофоры. И предприниматели оплатили их из своего кармана.

Водители пока новшество не оценили. По их мнению, светофоров на этом участке слишком много - еще два есть у ближайшей остановки общественного транспорта и заправки. А новые имеют фазу для водителей в 20 секунд, которых хватает не всем.

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