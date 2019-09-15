Из-за тумана в аэропорту "Мурманск" не могут сесть три самолета

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-15T11:43:44+03:00

Самолеты ушли на запасные аэропорты в Архангельске и Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Борты пришлось развернуть на запасные аэродромы в Архангельске и Санкт-Петербурге

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Ровно неделю назад, 8 сентября, самолет из Сочи не смог сесть в аэропорту "Мурманск" из-за тумана, борт пришлось развернуть на запасной аэропорту в Архангельске. И вот спустя семь дней ситуация повторилась.

В воздушной гавани заполярной столицы вновь "молоко". Поэтому сразу три рейса не смогли завершить маршрут.

И снова такая неприятность коснулась рейса 5Н-102 Сочи - Мурманск, который снова улетел в Архангельск. Борт 5Н-521 Домодедово-Мурманск, как и S7-239 Домодедово-Мурманск, в качестве запасного аэродрома выбрали Пулково. Все они на несколько часов задержат прибытие, пока аэропорт в Мурмашах не разрешит посадку.

Такая ситуация с туманами может повторяться часто. Ведь в Заполярье закончилось метеорологическое лето, и осень вступила в свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU