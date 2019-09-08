2019-09-08T07:54:24+03:00
Общество

Самолет из Сочи не может сесть в Мурманске из-за тумана

Борт отправили в Архангельск на запасной аэродром
Ника СВЕТЛОВА
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Этой ночью Мурмаши окутало густое молоко тумана. Фото: vk.com/murmashi_officialЭтой ночью Мурмаши окутало густое молоко тумана. Фото: vk.com/murmashi_official
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Этой ночью Мурмаши окутал густой туман, такого местные жители уже давненько не видели. Пока северяне делали красивые снимки и делились им в социальных сетях, в аэропорту "Мурманск" решали, как работать. То, что для нас удивительное явление, для ответственных за небо - "сложные метеорологические условия".

Так, не смог сесть в аэровокзале борт H5 102 Мурманск-Сочи.

- В 5.55 по метеоусловиям аэродрома Мурманск воздушное судно, выполняющее рейс 5Н-102, направлено на запасной аэродром Архангельск, - уточнили в воздушной гавани.

Прибытие самолета ориентировочно задерживается до 8.30. Также согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается рейс СУ 1320 из Москвы (и 1321 в Москву) и отменены рейсы из Санкт-Петербурга и в северную столицу С7 6010/6009.

В последний раз густой туман нарушал работу аэровокзала в июле. Тогда сразу четыре самолета ушли на запасной аэродром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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