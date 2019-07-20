2019-07-20T16:05:57+03:00
Происшествия

Густой утренний туман нарушил работу аэропорта «Мурманск»

Сразу четырем бортам пришлось уйти на запасные аэродромы
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Туман скрыл от пилотов взлетно-посадочную полосу. Фото: Эдуард ДомбайТуман скрыл от пилотов взлетно-посадочную полосу. Фото: Эдуард Домбай
Изменить размер текста:

У природы нет плохой погоды, а вот нелетная, как говорится, в ассортименте. Капризный северный климат то завалит главную воздушную гавань Заполярья снегом, не оставив не единого шанса авиалайнерам на посадку, то скроет ее взлетно-посадочную полосу от глаз пилотов густым туманом. Именно такое «молоко» и нарушило работу аэропорта «Мурманск» утром 20 июля.

- Из-за тумана четыре рейса, следовавшие из Москвы и Калининграда ушли на запасной аэродром в Санкт-Петербург и Архангельск, - информирует сайт главной воздушной гавани Заполярья.

Разумеется, из-за тумана пришлось задержать и рейсы, вылетающие из Мурманска. В частности ждать улучшения погодных условий пришлось бортам, направляющимся в Сочи и Москву. Из-за задержек самолетов зал ожидания аэропорта буквально наводнили пассажиры и встречающие. Как только туман рассеялся, работа воздушной гавани нормализовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске подросток, пытаясь примирить ссорящихся, распылил перцовый баллончик и получил битой по голове
В Малом Сафоново медведь убил и уволок в лес собаку, сидящую на цепи
Победа: Андрей Чибис принял решение не закрывать коррекционную школу-интернат в Кильдинстрое
Мурманчанка попала под уголовную статью за то, что тайно пришла к бабушке помыться
Детей из семьи, где мать убила новорожденную девочку, готов забрать отец
По порту Кандалакши бродил медведь
В Мурманске волонтеров собирают на поиски мужчины, которому нужна помощь врачей
Для банкрота Василия Пимина нашли финансового управляющего
Пьяному водителю со стажем, перевернувшемуся под Кандалакшей, грозит два года колонии
Трое жителей Североморска пойдут под суд за крабовое браконьерство
В Мурманске усыпили кота, по которому проехала машина
У жителей Кандалакши и Мончегорска интересуются, какими должны быть набережные
20-летний белгородец в Мурманске пытался получить чужое наследство в 1,8 миллиона рублей
"Штуки-дрюки" прогорели: предпринимателя из Апатитов заставят вернуть 300 тысяч субсидии на 3D-печать
Министра транспорта Мурманской области отправили в Мончегорск разбираться с плохими дорогами
В Мурманске потерялся четырехлетний мальчик
Андрей Чибис представил своего нового заместителя по силовому блоку
В Геленджике на мурманчанку со скалы упал булыжник
В Мурманске прошел круглый стол о реабилитации пострадавших на производстве
В Мурманске разыскивают мужчину, которого подозревают в преступлении
Два кандидата в новый состав Совета депутатов Мурманской области имеют судимости
В Полярных Зорях молодой человек, пытаясь снять с дерева котенка, распорол руку