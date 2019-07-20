Густой утренний туман нарушил работу аэропорта «Мурманск»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-20T16:05:57+03:00

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У природы нет плохой погоды, а вот нелетная, как говорится, в ассортименте. Капризный северный климат то завалит главную воздушную гавань Заполярья снегом, не оставив не единого шанса авиалайнерам на посадку, то скроет ее взлетно-посадочную полосу от глаз пилотов густым туманом. Именно такое «молоко» и нарушило работу аэропорта «Мурманск» утром 20 июля.

- Из-за тумана четыре рейса, следовавшие из Москвы и Калининграда ушли на запасной аэродром в Санкт-Петербург и Архангельск, - информирует сайт главной воздушной гавани Заполярья.

Разумеется, из-за тумана пришлось задержать и рейсы, вылетающие из Мурманска. В частности ждать улучшения погодных условий пришлось бортам, направляющимся в Сочи и Москву. Из-за задержек самолетов зал ожидания аэропорта буквально наводнили пассажиры и встречающие. Как только туман рассеялся, работа воздушной гавани нормализовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU