2019-09-15T16:20:02+03:00
Происшествия

Сошедшим с рельсов грузовым поездом на перегоне Апатиты – Титан заинтересовались следователи

Восемь оказавшихся на земле вагонов везли цемент
Мария ПАШЕНКОВА
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Из восьми сошедших вагонов грузового поезда пострадали два. Фото: szsut.sledcom.ruИз восьми сошедших вагонов грузового поезда пострадали два. Фото: szsut.sledcom.ru
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Пятница, 13 стала недоброй для сотрудников железной дороги в Мурманской области. Около 11 утра 13 сентября на перегоне Апатиты – Титан Октябрьской железной дороги сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Состав вез цемент.

По уточненным данным, ЧП произошло на 1264 километре сортировочной станции «Стрелочный перевод №9» в направлении станции Айкувен поселка Титан. Как сообщили в МЧС, на место оперативно выдвинулись восстановительные поезда №3013 ж/д станции Кандалакша и №3017 станции Мурманск.

Но все же этот случай заинтересовал следователей.

- Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту схода вагонов в Мурманской области, - сообщили в ведомстве.

Изначально сообщалось, что железнодорожное полотно не было повреждено. Проверка показала, что в результате происшествия повреждены два вагона и железнодорожная инфраструктура на месте схода.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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