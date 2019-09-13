Под Апатитами с рельсов сошли два вагона грузового поезда

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-13T12:47:15+03:00

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Два вагона, предназначенные для перевозки удобрений, оказались сегодня, 13 сентября, перевернутыми на железнодорожной дороге. Фото ЧП в социальных сетях разместили очевидцы. Как стало известно, сход порожних вагонов поезда №3810 произошел на сортировочной станции «Стрелочный перевод №9» в направлении станции Айкувен поселка Титан.

- Информация поступила в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в 10.50. Нарушений железнодорожного полотна полотна нет. Главный ход свободен. Задержки движения маршрутов междугородних и грузовых поездов не нарушено. На место оперативно выдвинулись восстановительные поезда №3013 ж/д станции Кандалакша и №3017 станции Мурманск, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работают 19 человек и 4 единицы техники – из них 7 человек и 2 единицы техники от оперативной группы Апатитского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU