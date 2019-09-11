В Мурманск из-за угрозы обрушения дома ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-11T09:28:24+03:00

Жилые деревяшки на улице Павлова в Мурманске становятся опасны для жизни.

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Утро 11 сентября началось с сообщения, что в Мурманске введен режим повышенной готовности.

Как стало известно "КП", произошло это из-за угрозы возникновения ЧС в границах земельного участка, на котором стоит многоквартирный дом по адресу улица Павлова, 40. Это жилая двухэтажка, в которой живут люди.

Оказалось, что подъезд дома признали аварийным, поэтому в администрации решили его как можно быстрее расселить, потому как сохраняется угроза обрушения.

- Здесь прописаны 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, - уточнили "КП" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Напомним, что в свое время непростая ситуация сложилась с домом на улице Декабристов, 30. Это тоже была жилая деревянная двухэтажка. Возникла угроза, что дом просто развалится, а фундамент уедет, потому что земля размыта паводком. Потому его жильцов попросили срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Но не все согласились это сделать.

Ранее аварийной была признала деревяшка по адресу улица Павлова, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU