2019-09-11T09:28:24+03:00
Происшествия

В Мурманск из-за угрозы обрушения дома ввели режим повышенной готовности

Жители деревяшки на улице Павлова должны срочно покинуть квартиры
Мария ПАШЕНКОВА
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Жилые деревяшки на улице Павлова в Мурманске становятся опасны для жизни.Жилые деревяшки на улице Павлова в Мурманске становятся опасны для жизни.
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Утро 11 сентября началось с сообщения, что в Мурманске введен режим повышенной готовности.

Как стало известно "КП", произошло это из-за угрозы возникновения ЧС в границах земельного участка, на котором стоит многоквартирный дом по адресу улица Павлова, 40. Это жилая двухэтажка, в которой живут люди.

Оказалось, что подъезд дома признали аварийным, поэтому в администрации решили его как можно быстрее расселить, потому как сохраняется угроза обрушения.

- Здесь прописаны 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, - уточнили "КП" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Напомним, что в свое время непростая ситуация сложилась с домом на улице Декабристов, 30. Это тоже была жилая деревянная двухэтажка. Возникла угроза, что дом просто развалится, а фундамент уедет, потому что земля размыта паводком. Потому его жильцов попросили срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Но не все согласились это сделать.

Ранее аварийной была признала деревяшка по адресу улица Павлова, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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