В Мурманске еще четыре дома признаны аварийными под снос

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-07T10:34:46+03:00

Жильцов планируют расселить, а после этого в течение года снести ветхий жилфонд

Изменить размер текста: A A

Тема деревяшек и аварийных домов очень сложная для Мурманска. Наш город уже должен был остаться без наследия 20-го века, да только воз и ныне там.

Иногда мурманчанам сложно доказать, что они живут в непригодном доме. Как это было с многострадальной деревяшкой на улице Полярные Зори, где в свое время рухнула противопожарная стена. Только с подачи "Комсомолки" в плесени, крысах и осевщих конструкциях чиновники увидели угрозу для жизни.

В этом месяце еще четыре дома мэрия областного центра официально признала аварийными и подлежащими сносу. Речь идет о деревяшке №9 на улице Чехова, №30 на улице Академика Павлова, №5 на улице Полухина и№16 на улице Бондарная.

Еще один новый аварийный дом - на улице Чехова. Фото: www.google.com/maps

Сначала жителей этих домов будет расселять, а в течение 12 месяцев после завершения этой процедуры, дома будут сносить.

ИСТОЧНИК KP.RU