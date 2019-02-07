2019-02-07T10:34:46+03:00
Общество

В Мурманске еще четыре дома признаны аварийными под снос

Жильцов планируют расселить, а после этого в течение года снести ветхий жилфонд
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Одна из деревяшек под снос - на улице Бондарная. Фото: www.google.com/mapsОдна из деревяшек под снос - на улице Бондарная. Фото: www.google.com/maps
Изменить размер текста:

Тема деревяшек и аварийных домов очень сложная для Мурманска. Наш город уже должен был остаться без наследия 20-го века, да только воз и ныне там.

Иногда мурманчанам сложно доказать, что они живут в непригодном доме. Как это было с многострадальной деревяшкой на улице Полярные Зори, где в свое время рухнула противопожарная стена. Только с подачи "Комсомолки" в плесени, крысах и осевщих конструкциях чиновники увидели угрозу для жизни.

В этом месяце еще четыре дома мэрия областного центра официально признала аварийными и подлежащими сносу. Речь идет о деревяшке №9 на улице Чехова, №30 на улице Академика Павлова, №5 на улице Полухина и№16 на улице Бондарная.

Еще один новый аварийный дом - на улице Чехова. Фото: www.google.com/maps

Еще один новый аварийный дом - на улице Чехова. Фото: www.google.com/maps

Сначала жителей этих домов будет расселять, а в течение 12 месяцев после завершения этой процедуры, дома будут сносить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Кандалакшей нашли 134 иностранные мины
Рейс из Мурманска в Москву задержали на 14 часов из-за замерзшего багажника самолета
В Кандалакше кошку выставили на мороз, потому что животное должно гулять
В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия
«Мурман» проиграл нижегородскому «Старту» 2:3
Нашедшего свое счастье в Мурманске датчанина осудили за участие в запрещенной организации Свидетелей Иеговы
Массовое отравление собак в Ловозере: шесть человек обратились в полицию
В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков
В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане
Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки
Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом