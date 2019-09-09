Мурманчанин, убивший жену и сбежавший в Республику Беларусь, 11 лет проведет в колонии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-09T10:58:50+03:00

Мужчина не менее 50 раз ударил жену, подозревая ее в измене. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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На прошлой неделе в Республике Беларусь задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве многодетной мамы из Мурманска.

А ранее в братском государстве нашли еще одного убийцу. 38-летний мужчина до смерти забил свою жену в Мурманске, а затем сбежал в Республику, чтобы скрыться от правосудия.

Поводом для кровопролития стала, как часто и бывает, ревность, усиленная алкоголем. Мужчина распустил кулаки, подозревая супругу в неверности, и ударил ее более 50 раз по голове и телу. Женщина умерла в муках в собственной квартире. А ее муж просто взял паспорт и вещи, закрыл дверь и уехал в Беларусь.

- Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании вину в совершенном преступлении признал полностью, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, но с учетом предыдущей судимости мурманчанин получил 11 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU