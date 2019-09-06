Убийца многодетной мамы из Мурманска после ее смерти писал в соцсетях ее дочери
На этой неделе стало известно, что в Республике Беларусь была убита 45-летняя многодетная мама из Мурманска. Женщина вот уже несколько лет с детьми отдыхала на даче в деревне Круговец - у домика и нашли тело северянки.
Вот и этим летом семья выбралась в совместный отдых. Правда, в конце августа старшие дети уехали, а женщина осталась на последние летние деньки с младшим шестилетним сыном. Также в доме жил 34-летний дядя Слава, которого все в деревне знали как двоюродного брата мурманчанки.
- По версии следствия, с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт. Мужчина сначала ударил жертву, а потом задушил и закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Мальчику дядя Слава не стал говорить, что случилось с его мамой. Он сочинил, что та уехала в Минск. Поэтому отвел его к поездам на станции Салтановка, сказав, что надо встретить саму. Но сам сел в поезд и уехал, бросив ребенка.
- На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании расследования, - уточнили в УСК.
В Республике Беларусь убили многодетная мама из Мурманска.
ИСТОЧНИК KP.RU