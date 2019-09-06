2019-09-06T16:39:51+03:00
Происшествия

Убийца многодетной мамы из Мурманска после ее смерти писал в соцсетях ее дочери

Мужчина хотел узнать пин-код от карты своей жертвы, чтобы украсть с нее деньги [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Фото: УСК по Гомельской областиФото: УСК по Гомельской области
Изменить размер текста:

На этой неделе стало известно, что в Республике Беларусь была убита 45-летняя многодетная мама из Мурманска. Женщина вот уже несколько лет с детьми отдыхала на даче в деревне Круговец - у домика и нашли тело северянки.

Вот и этим летом семья выбралась в совместный отдых. Правда, в конце августа старшие дети уехали, а женщина осталась на последние летние деньки с младшим шестилетним сыном. Также в доме жил 34-летний дядя Слава, которого все в деревне знали как двоюродного брата мурманчанки.

- По версии следствия, с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт. Мужчина сначала ударил жертву, а потом задушил и закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мальчику дядя Слава не стал говорить, что случилось с его мамой. Он сочинил, что та уехала в Минск. Поэтому отвел его к поездам на станции Салтановка, сказав, что надо встретить саму. Но сам сел в поезд и уехал, бросив ребенка.

- На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании расследования, - уточнили в УСК.

В Республике Беларусь убили многодетная мама из Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский мост через Кольский залив помоют с шампунем
В Мурманске у железной дороги нашли мертвого мужчину
Имя для спасенного в Североморске кота доверят выбрать Андрею Чибису
Школы Мурманской области получили три новых автобуса
Министру культуры Владимиру Мединскому показали проблемный Мурманский областной драмтеатр
В Мурманске вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход
Полицейские нашли мальчика, который грязной тряпкой изрисовал мемориал советским воинам в Росляково
В Апатитах подростки посадят сосновый бор
Водители Мурманской области предупреждают друг друга о лосях на дорогах
В Мурманске гроза оставила без света 17 жилых домов
На выходных погода в Мурманске обещает быть прохладной
В Мурманске на Семеновском озере троллейбус врезался в автобус
На острова в Баренцевом море выбросился кит
Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится под домашним арестом
На Колозере нашли лодку и вещи пропавшего рыбака