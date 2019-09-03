В Республике Беларусь убили многодетную маму из Мурманска

Резонансное убийство сейчас расследуют в Республике Беларусь. Здесь трагично закончился отдых для 45-летней мурманчанки. Вместе с шестилетним сыном она приехала в деревню Круговец Жлобинского района.

26 августа мальчика одного нашли на станции "Солтановка".

Дядя Слава

- Около двух дня 25 августа звонят мне с вокзала, — рассказала сайту onliner.by местная жительница Елена. — Спрашивают, есть ли у меня телефон нашей дачницы. А что случилось? Объясняют: ребенок сидит, плачет. Я принимаюсь набирать Светлане — вызов идет, но трубку никто не поднимает. Вы бы видели, в какой он был одежде. Грязная майка в каком-то шоколаде и колготки драные. Привезла домой к себе, помыла, покормила, включила мультики.

Елена отвела ребенка в Пиревичскую среднюю школу, а уже ее директор позвонил в милицию.

- О себе мальчик сообщил только фамилию и имя, а также возраст. Жительница Солтановки рассказала о том, что его обнаружила кассир железнодорожной станции. Первоначально ребёнка сопровождал молодой мужчина, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив мальчика на перроне железнодорожной станции "Солтановка", неизвестный мужчина сел в поезд и уехал, - уточнили в УВД Гомельского облисполкома.

Пять дней спустя

Нашедшая мальчика также рассказала, что не раз видела мальчика с мамой и знает, что лето они проводят на даче. Когда туда пришли милиционеры, домик оказался закрыт. Тело мамы мальчика нашли рядом - оно было присыпано землей. Потенциального убийцу назвал сам мальчик - он рассказал о дяде Славе. Мужчину местные жители знали как двоюродного брата погибшей. Он иногда жил на даче, помогая по хозяйству.

Тело убитой мурманчанки нашли рядом с домом, убийца присыпал его землей. Фото: gomel.mvd.gov.by

- Оперативники уголовного розыска Жлобинского РОВД установили, что в деревне Круговец проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей, - продолжили рассказ в УВД. - В последние дни его никто не видел. На протяжении пяти дней сотрудники милиции проводили разыскные мероприятия по установлению 33-летнего жителя, который, со слов очевидцев, купил билет и уехал.

Задержали его 1 сентября. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). По местным законам дяде Славе грозит до 15 лет лишения свободы.

Мальчика сразу после случившейся беды поместили в приют. Позже удалось выйти на его отца, который приехал за сыном в Республику.

Как стало известно, в Мурманске маму ждали еще трое детей: дочка и два сына.