2019-09-06T13:33:26+03:00
Происшествия

В Мурманске на Семеновском озере троллейбус врезался в автобус

«Рогатый» решил не уступать дорогу, а протиснуться вперед
Наталья ЛОБАНОВА
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Авария произошла утром у остановки Семеновского озера. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвария произошла утром у остановки Семеновского озера. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Утро 6 сентября в заполярной столице ознаменовалось необычной аварией. На проспекте Героев-североморцев троллейбус решил подрезать автобус, а в итоге устроил ДТП. Произошло это на остановке у Семеновского озера в 08:20.

Итог – у автобуса №105 разбита задняя дверь, а у троллейбуса оторвано зеркало. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В населённых пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу, - комментирует аварию в соцсетях Вячеслав Инженер.

Другой пользователь пишет, что лично видел сегодняшнее ДТП.

- Был свидетелем сего деяния. Троллейбус и в правду не уступил, наверное, даже пытался протиснуться. Хотя если бы не стоявшая на остановке Nissan Almera, - рассказывает Василий Чадин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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