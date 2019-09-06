На острова в Баренцевом море выбросился кит
Вот уже который раз за последнее время на берег выбрасываются гигантские обители морских глубин. Напомним, кит, оказавшийся на суше недалеко от Териберки, стал пропитанием для медведей, голодающих из-за холодного лета. Теперь же на берег выбросился кашалот. Произошло это на Айновых островах в Баренцевом море, что в 5 километрах от полуострова Средний.
- Есть несколько причин такого явления. Во-первых, у раненных, больных и старых животных, оказавшихся на мелководье, не хватает сил, чтобы уйти обратно на глубину. Во-вторых, как полагают ученые, песчаные и илистые пляжи мешают их локации, поскольку плохо отражает звук и искажает их сигналы, - рассказывает начальник экопросвещения Кандалакшского заповедника Ольга Вайсблюм.
К слову, еще одной причиной является северное сияние, а точнее магнитные бури после вспышек на солнце. К такому выводу пришли ученые после того, как в 2016 году за несколько дней на пляжи Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов выбросилось 29 китов.
- Магнитные поля образуются и изменяются из-за вспышек на Солнце. Из-за этого нарушаются процессы локации морских млекопитающих, они теряются и выбрасываются на берег, - добавляет Ольга Алексеевна. – У Айновых островов китов видят часто, но берег животное выбросилось впервые за долгое время.
Правда, пока ученые не могут сказать, почему этот кашалот на свою погибель оказался на суше.
ИСТОЧНИК KP.RU