На острова в Баренцевом море выбросился кит

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-06T10:46:29+03:00

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Вот уже который раз за последнее время на берег выбрасываются гигантские обители морских глубин. Напомним, кит, оказавшийся на суше недалеко от Териберки, стал пропитанием для медведей, голодающих из-за холодного лета. Теперь же на берег выбросился кашалот. Произошло это на Айновых островах в Баренцевом море, что в 5 километрах от полуострова Средний.

- Есть несколько причин такого явления. Во-первых, у раненных, больных и старых животных, оказавшихся на мелководье, не хватает сил, чтобы уйти обратно на глубину. Во-вторых, как полагают ученые, песчаные и илистые пляжи мешают их локации, поскольку плохо отражает звук и искажает их сигналы, - рассказывает начальник экопросвещения Кандалакшского заповедника Ольга Вайсблюм.

К слову, еще одной причиной является северное сияние, а точнее магнитные бури после вспышек на солнце. К такому выводу пришли ученые после того, как в 2016 году за несколько дней на пляжи Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов выбросилось 29 китов.

- Магнитные поля образуются и изменяются из-за вспышек на Солнце. Из-за этого нарушаются процессы локации морских млекопитающих, они теряются и выбрасываются на берег, - добавляет Ольга Алексеевна. – У Айновых островов китов видят часто, но берег животное выбросилось впервые за долгое время.

Правда, пока ученые не могут сказать, почему этот кашалот на свою погибель оказался на суше.

ИСТОЧНИК KP.RU