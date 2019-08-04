Выброшенного на камни в Териберке кита едят медведи

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-04T16:41:36+03:00

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Погибшие морские гиганты на берегах Кольского полуострова не редкость. Так, в июле 2016 года на пляж Териберки выбросило мертвую белуху, а северяне устроили у ее тела шашлыки. Годом раннее в сентябре ученые гадали, чей скелет был обнаружен вблизи Ура-Губы.

Этим летом тушу кита вновь увидели в Териберке - ее волнами выкинуло на камни недалеко от водопада. Случилось это еще пару недель назад, но тело белухи так и не убрано. Что только на радость медведям.

- Кит устал жить. А море сделало так... Не считал,но метров 10-12 в длину. Где зоологи? Ау!!! Медведи уже там, - сообщает анонимный автор в группе "ТЕРИБЕРКА 2019. На Край земли".

Косолапых привлекает запах падали, и они понемногу уничтожают тушу. Ранее на берегу океана в селе нашли также мертвого тюленя.

ИСТОЧНИК KP.RU