2019-09-05T13:38:16+03:00
Общество

Жители Мурманской области, усыновившие ребенка, получат 121 тысячу рублей

Подавать документы для начисления выплаты будут органы опеки
Наталья ЛОБАНОВА
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Нет большего счастья, чем семейное!Нет большего счастья, чем семейное!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о единовременном пособии, которое выплатят северянам при усыновлении или удочерении детей-сирот.

К слову, если раньше человек, усыновивший ребенка, должен был самостоятельно собирать и подавать документы для получения пособия, то теперь этим будут заниматься органы опеки и попечительства. Таким образом, жителям Заполярья станет гораздо легче получить выплату.

- С 1 июня 2019 года размер регионального пособия при усыновлении и удочерении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, составляет 121 031 рубль, - сообщают в министерстве образования и науки Мурманской области.

Помочь обрести дом одиноким, обездоленным девочкам и мальчикам становится легче. Совершить такое благое дело могут все желающие, особенно те, кто хочет завести ребенка, но не может в силу различных жизненных обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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